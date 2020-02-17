باسمة تعلن اعتزال الفن نهائياً لخدمة الربّ

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أعلنت الفنانة باسمة عبر صفحتها على الفايسبوك، اعتزالها الفن بشكلٍ نهائي، وكتبت بياناً مقتضباً جاء فيه "انا أعلن اعتزالي للفن أحبائي لأخدم الرب من كل قلبي وفكري ونفسي.".
وكانت باسمة قد ابتعدت عن الفن منذ سنوات، لتعود قبل ثلاث سنوات وتطلق عملين جديدين، إلا أنّها لم تلق أي دعم إعلامي، فضلاً عن افتقارها لدعم شركات الإنتاج بعد انفصالها عن شركة "روتانا"، ففضّلت الابتعاد، وكانت خلال المدّة الماضية تقدّم الترانيم الدينيّة، كما أنّها بدأت بالاستعداد تدريجياً لترك عالم الفن، فبدأت تستخدم اسمها الحقيقي بولا كيروز بدلاً من باسمة عبر حسابها على الفايسبوك، ليأتي خبر اعتزالها متوقّعاً.
وكانت باسمة قد بدأت حياتها الفنيّة بغناء اللون الأجنبي، إلى أن انضمّت إلى برنامج "ستوديو الفن" وحظيت بدعم المخرج سيمون أسمر، الذي اختار لها "باسمة" اسماً فنياً، وقدّمت معه أنجح أعمالها منها أغنية "كاسك حبيبي" التي غنّتها ديو مع الفنان مروان خوري، وكرّت بعدها سبحة الأغاني الناجحة ليبدأ التراجع مع انفصالها عن شركة "روتانا".
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