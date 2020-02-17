هاني شاكر: لن أسمح لمحمد رمضان بالغناء ويستخدم معارفه لعمل الحفلات

قال الفنان هاني شاكر إن القرار الذي أصدره بصفته نقيباً للموسيقيين المصريين، والذي يمنع مطربي المهرجانات من الغناء، يشمل الفنان محمد رمضان.

وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة « إم بي سي مصر»، أنه لن يمنح محمد رمضان تصريحاً جديداً للغناء وإقامة الحفلات في مصر، حتى يرتاح ضميره اتجاه الأشخاص الذين يقدمون أغاني المهرجانات، والذين تم منعهم من الغناء بالفعل.

وأضاف شاكر أنه ليس له علاقة بالحفلات التي يقيمها محمد رمضان داخل أو خارج مصر، لأن الرقابة على المصنفات الفنية هي التي تقوم بهذه المهمة.

أوضح شاكر أن رمضان يستخدم علاقاته لإقامة الحفلات والحصول على التصاريح، حيث هناك بعض الشخصيات الهامة هي التي تستخرج له هذه التصاريح.

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