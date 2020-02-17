شاهد البرومو التشويقي لفيلم احمد عز الجديد "العارف"

طرحت شركة سينرجي البرومو الأول لفيلم «العارف» بطولة النجم أحمد عز، الذي يُطرح في دور العرض السينمائي بعيد الفطر المقبل.

ونشر السيناريست محمد سيد بشير البرومو عبر حسابه على «إنستغرام»، وظهر فيه عدد من نجوم العمل على رأسهم أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وغيرهم.

فيلم «العارف» يُعد الأضخم إنتاجاً في السينما المصرية؛ حيث أصبح أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

والفيلم بطولة: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وعدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة «سينرجي فيلمز»



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شاهدي البرومو :