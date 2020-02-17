عمرو سعد يتعرض لموقف محرج للغاية داخل متجر للملابس.. فماذا حدث؟

تعرض الفنان عمرو سعد إلى موقف محرج خلال تسوقه في أحد محلات الملابس بالقاهرة. ‏

ونشر سعد، عبر حسابه الخاص على «إنستجرام»، صورة وهو مصدوم، وكتب معلقاً عليها: «توصل لغاية هناك وتقعد تقيس ساعة.. وانت ‏جوّه بقى تكتشف إنك نسيت المحفظة في البيت!».

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واضطر عمرو سعد أن يترك الملابس التي اختارها داخل المتجر، وانطلق مسرعاً إلى المنزل ليأتي بمحفظة نقوده، والعودة مرة أخرى.

يشار إلى أن فيلم «حملة فرعون» هو آخر أعمال عمرو سعد الفنية، وشاركه البطولة كل من روبي، محمود عبد المغني، حمدي ‏الميرغني، محمد لطفي، ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد ‏السبكي.