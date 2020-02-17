انتشرت مؤخراً عدد من الأخبار حول زواج الفنانة ناهد السباعي سراً، من أحد الأشخاص الذين يعملون في مجال التجارة بمصر، وذلك بعد واقعة طلاقها ليلة زفافها.
ومن جانبها، نفت ناهد السباعي خبر زواجها عقب مباركة الإعلامية إنجي علي لها بصورة، وحذفها فيما بعد.
اقرئي ايضا : أول صورة لشام الذهبي مع خطيبها.. الجمهور: يا رب حظك يكون أفضل من والدتك
وقالت ناهد: «كان هزار، إنجي علي صاحبتي وحبيبتي عايزة تفوّل عليا.. لكن مفيش حاجة من دي.. هي عايزة تفرح بيا وتنبسط».
وعن مواصفات فارس أحلامها، قالت ناهد: «عايزاه طيب حنين هادي هادي هادي هادي.. راجل».
يشار إلى أن ناهد السباعي، تشارك في بطولة مسلسل «النهاية»، الذي يعود به الفنان يوسف الشريف إلى السباق الرمضاني، من إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإنتاج سينرجي.
اقرئي ايضا : خناقة بين سارة الطباخ وتامر عاشور تؤدي إلى انفصالهما فنياً
كانت هذه تفاصيل خبر هل تزوجت ناهد السباعي سراً بعد طلاقها ليلة زفافها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.