هل تزوجت ناهد السباعي سراً بعد طلاقها ليلة زفافها؟

انتشرت مؤخراً عدد من الأخبار حول زواج الفنانة ناهد السباعي سراً، من أحد الأشخاص الذين يعملون في مجال التجارة بمصر، وذلك بعد واقعة طلاقها ليلة زفافها.

ومن جانبها، نفت ناهد السباعي خبر زواجها عقب مباركة الإعلامية إنجي علي لها بصورة، وحذفها فيما بعد.

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وقالت ناهد: «كان هزار، إنجي علي صاحبتي وحبيبتي عايزة تفوّل عليا.. لكن مفيش حاجة من دي.. هي عايزة تفرح بيا وتنبسط».

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وعن مواصفات فارس أحلامها، قالت ناهد: «عايزاه طيب حنين هادي هادي هادي هادي.. راجل».

يشار إلى أن ناهد السباعي، تشارك في بطولة مسلسل «النهاية»، الذي يعود به الفنان يوسف الشريف إلى السباق الرمضاني، من إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإنتاج سينرجي.

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