خناقة بين سارة الطباخ وتامر عاشور تؤدي إلى انفصالهما فنياً

كشف مصدر مقرب من الفنان تامر عاشور، أن الفترة الماضية شهدت خلافات كبيرة بينه وبين المنتجة سارة الطباخ، خطيبة الفنان محمد الشرنوبي السابقة.

وأضاف المصدر أن الأمر وصل إلى حد الخناقات بينهما وبعض المشادات الكلامية.

اقرئي ايضا : هل تزوجت ناهد السباعي سراً بعد طلاقها ليلة زفافها؟

وأوضح أنه تم فسخ التعاقد الذي كان بين الفنان تامر عاشور وسارة الطباخ، مشيراً إلى أن كل منهما قام بإلغاء متابعة الآخر عبر الحسابات الرسمية الخاصة بهما على تطبيق «الإنستجرام».

Advertisements

كما ألغت المنتجة سارة الطباخ متابعتها للفنان تامر عاشور من حساب الشركة الخاصة بها، كما حذفها تامر؛ كون سارة المسؤولة عن إدارة أعماله، من المعلومات المتواجدة داخل حساب الإنستجرام الخاص به.

بينما غابت سارة الطباخ عن حفل تامر عاشور الأخير، الذي قام بإحيائه مؤخراً؛ احتفالاً بعيد الحب.

يذكر أن غرفة صناعة السينما المصرية أعلنت انتهاء الخلاف بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، بعد شهور من المشاكل بينهما، حيث تم ذلك في جلسة جمعت رئيس لجنة الشكاوى المنتج صفوت غطاس، والمستشار القانوني للغرفة حسين هلال، والمدير التنفيدي للغرفة سيد شقرة، والمنتج محسن علم الدين.

اقرئي ايضا : أول صورة لشام الذهبي مع خطيبها.. الجمهور: يا رب حظك يكون أفضل من والدتك