إليسا تغني من كلمات نصر محروس في ألبومها الجديد

من أهم النجمات الغناء في الوطن العربي، إستطاعت أن تحقق العديد من النجاحات خلال الفترة السابقة، «إليسا» التي لقبها جمهورها بـ «ملكة الإحساس»، فاجأت محبيها بإعلانها إعتزال الغناء منذ عدة أشهر، الأمر الذي جعل محبيها وزملائها في الوسط الفني، يطلبون منها أن تعيد التفكير في هذا الأمر، وهو ما حدث بالفعل وبدأت منذ فترة التحضير لألبومها الجديد.

وعلمنا أن اليسا تتعاون لأول مرة مع نصر محروس، الذي يكتب لها أغنية جديدة، وهي من ألحان محمد رحيم، وسيتم طرحها ضمن أغاني ألبومها الجديد المليء بالمفاجآت المقرر طرحه في 2020، لتعود به لجمهورها بقوة، كما عودته طوال مسيرتها الفنية.

جدير بالذكر أن آخر ألبوم لإليسا كان «إلى كل اللي بيحبوني»، الذي تعاونت فيه مع العديد من الشعراء والملحنين وحقق نجاحاً كبيراً وقت طرحه.

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