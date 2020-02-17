محمد رشاد يهدي مي حلمي أغنية "إنزل يا جميل" بصوته لمناسبة عيد ميلادها

نشرت مي حلمي عبر حسابها الخاص على انستغرام مقطع فيديو للأغنية التي أهداها لها رشاد بصوته، قبل أن تطفئ الشمع في كعكة عيد ميلادها.

كتبت حلمي معلقة على الفيديو: "كفاية عندي كل سنه اسمع منك إنزل ياجميل في الساحة، دي بالدنيا والله العظيم، ولكل الناس اللي هنا اللي بحبها اللي بعتولي كل سنة وأنتي طيبة كل سنة وأنتو زي كل سنة معايا من قلبي إنتم أكبر وأحلى نعمة ربنا كافئني بيها حبكم ده يديم حبكم نعمه في حياتي".

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