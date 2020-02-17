عرض فيلم «البيت» بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في منتدى نوت ضمن الدورة الرابعة، من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بعرض فيلم عرض فيلم "البيت" من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة.

وأشاد الجمهور بمستوي الخدمة والفكرة وتمني العديد تطبيقها في كل محافظات الجمهورية، حيث يعرض الفيلم فكرة عن مراكز استضافة وتوجيه المرأة والتي تفتح أبوابها للمرأة في حالة وقوعها في مشكلة أو تعرضها للعنف، وتوفر هذه المراكز التوجيه والإرشاد لتجاوز أزماتهن.

منتدى نوت، ضمن الدورة الرابعة، من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير، بحضور الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس الأمناء ونهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة والعديد من المشاركين من مختلف الدول العربية والنقاد والسينمائيين.

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