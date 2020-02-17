فيلم«ماكو» في المونتاج بعد الانتهاء من تصويره

انتهى أبطال فيلم «ماكو»، من تصوير مشاهدهم في العمل الذي استغرق تصويرة مدة كبيرة نظراً لطبيعته التي تتطلب جمع كل أبطال العمل سوياً.

وقال الرشيدي : «تم الإنتهاء مؤخراً من تصوير الفيلم بشكل نهائي، وتم ذلك في أكثر من دولة منها تركيا، وروسيا، ونحن حالياً في مرحلة المونتاج والجرافيك، ولا أعلم الموعد النهائي لطرح الفيلم، لأن هذا من اختصاص الشركة المنتجة».



وأضاف : «لدي أكثر من عمل أجهز له في الوقت الحالي، منهم فيلم تدور أحداثه في قالب من الأكشن والغموض والإثارة، ومن تأليف أحمد حليم، وعمل آخر درامي سوف يتم الكشف عنه خلال الأيام القادمة».



«ماكو» من بطولة عمرو وهبة، ناهد السباعي، نيكولا معوض، سارة الشامي، بسمة، وفريال يوسف، وهو من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي.



جدير بالذكر أن آخر أعمال فريال يوسف السينمائية كان فيلم «محمد حسين» الذي قام ببطولته محمد سعد، بيومي فؤاد، ويزو، محمد ثروت، ومحمد شاهين، ومن تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

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