شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل "دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة السورية جومانا مراد، اليوم الاثنين، تصوير أول مشاهدها بمسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا، تأليف أحمد عادل وأمين جمال وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتعود جومانا مراد بالعمل الى الدراما بعد غياب 7 سنوات حيث قدمت آخر مسلسلاتها "فرعون" مع خالد صالح عام 2013.

مسلسل "دهب عيرة" انطلق تصوير أول مشاهده أول أمس السبت فى المنطقة الصناعية بأكتوبربمشاهد جمعت يسرا وسلوى عثمان ورمزى العدل، وذلك بعد الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وهم حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر

وانتهت جومانا مراد مؤخرا من تصوير جميع مشاهدها بفيلم "يوم 13"، والذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين امين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، أحمد زاهر، وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ثم شاركت بعدها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان أسوان لسينما المرأة.. الأمر الذي جعلها تعيش حالة مميزة من النشاط الفني على كافة الأصعدة. Advertisements

واحتفلت جومانا مراد، أول أمس السبت، بعيد الميلاد الأول لابنها "محمد"، والذي رزقت به العام الماضي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل فقط، وذلك بعد زواجها نهاية عام 2013 من المحامى الأردنى دكتور ربيع بسيسو وأنجبت مولودها الأول فى فبراير هذا العام حيث انتظرته كثيراً بعد سنوات من الزواج.