شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة مصر وعبد الباسط حموده فى صورة واحدة.. اعرف فين وبيصوروا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، مع المطرب الشعبى عبد الباسط حموده، فى كواليس تصوير المسلسل الجديد "نساء من ذهب" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان القادم، مرتدين ملابس باللون "الكاكاوى" أحد درجات اللون البنى.





وسافر المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، إلى لبنان، لتصوير أولى مشاهده كضيف شرف فى مسلسل "نساء من ذهب"، الذى تلعب بطولته الفنانة نادية الجندى ونبيلة عبيد، حيث يظهر فى حلقة واحدة فقط، ويجسد شخصية "مطرب" ضمن أحداث العمل.





مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس عن عمل أمريكى من إنتاج ديزنى، قامت بتعريبه ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول 4 سيدات يؤدين أدوارهن نادية الجندى، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن معهن فى البطولة مجموعة من ضيوف الشرف.

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وكانت النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، بدأتا تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر، بأحد الفيلات هناك وهو الديكورالرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

وتجتمع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى "نساء من ذهب" ليكتب نهاية صراع شريف دام لسنوت على شباك تذاكر السينما، حيث يعد الثنائى من أبرز نجمات السينما خلال فترة الثمانينات، لتستطيع القناة المتعاقدة على عرض المسلسل جمعهما فى عمل واحد، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

يذكرأن آخر أعمال المطرب عبد الباسط حمودة، أغنية "الدنيا غابة"