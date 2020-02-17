شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يستعيد ذكريات طفولته بصورة مع والده الزعيم.. نفس الضحكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد إمام، صورة تجمعه بوالده الزعيم عادل إمام على حالته الخاصة بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، وظهر الفنان محمد إمام في جزء من الصورة وفى جزء آخر صورته في مرحلة الطفولة، بينما ظهر على الجانب الآخر من الصورة الفنان الكبير عادل إمام، وانتهى الفنان محمد إمام مؤخرا من تصوير مشاهده كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي.



محمد امام ووالده الزعيم

وحقق النجم محمد إمام، نجاحا كبيرا لفيلمه الجديد "لص بغداد" في مصر والوطن العربى، حيث حرص على زيارة العديد من دور العرض في دول عربية لحضور العروض الخاصة من ضمنها الإمارات والأردن، ونشر "إمام" صورا له مرتديا تشريت مطبوع عليه اسم فيلم "لص بغداد، وعلق قائلاً :"الحمد لله 20 مليون في مصر والأول فى الوطن العربى..و لسه مكملين إن شاء الله".

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

فيلم "لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.

يشار إلى أن النجم محمد إمام، قال فى خلال تصريحات إعلامية من قبل، إن السينما المصرية حاليًا تشمل جيلين من الممثلين، الجيل الأول كون قاعدة جماهيرية كبيرة، منهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمى، أحمد السقا، مؤكدًا أن أفلامهم بمجرد طرحها "تكسر الدنيا" وإيرادتها تصل 100 مليون جنيه، بينما الجيل الآخر والصاعد يحاول تكوين قاعدة جماهيرية جديدة، قائلا: "إحنا لازم نبهدل نفسنا عشان نعمل قاعدة جماهيرية وأدينا بنحاول".