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شكرا لقرائتكم خبر عن أب يفقد طفلته بسبب "نتفليكس".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت النيابة العامة خلال جلسات الاستماع في القضية، أول أمس السبت، أن المتهم ديفيد ستيدمان، البالغ من العمر 27 عاماً، تعمّد إهمال طفلته ليلي أثناء مرضها، لمشاهدة قناة "نتفليكس" الترفيهية، مما أدى إلى وفاتها.
الطفلة
واعترف الأب أن ابنته كانت تعاني من أزمة صحية قبل وفاتها، حيث كانت ملقاة على السرير، لكنه لم يفعل لها شيئاً سوى أخذها للاستحمام، موضحا أن يوم وفاة طفلته الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2017، تركها وحدها في غرفة المعيشة، وذهب إلى غرفة أخرى لمشاهدة برامج نتفليكس، وبعد أقل من ساعة اتصل شخص آخر من المنزل بالإسعاف، بعدما توقفت الطفلة عن الاستجابة، وعند وصول المسعفين حاولوا إنعاشها، ثم نقلوها للمستشفى ولكنها سرعان ما فارقت الحياة.
من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الفيديوهات يوتيوب التابعة لشركة "جوجل" الأمريكية تخطط بقوة للسيطرة على سوق "البث مدفوع الأجر"، ونشر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص أن يوتيوب أبرم عددا من الشراكات، التى ستجعل منصته مدفوعة الأجر "يوتيوب تى في" تستحوذ على إنتاجات عدد كبير من التطبيقات المنافسة فى هذا المجال، حسب سبوتنيك.
وأوضح التقرير أن يوتيوب استحوذ على كل الإنتاجات الفنية الخاصة بتطبيقات "أمازون" و"أبل" للبث مدفوع الأجر، لجعل بث كل ذلك المحتوى فى مكان واحد، وهو "يوتيوب تى في".
ونقل التقرير مصادر من داخل يوتيوب قوله إن المنصة خلال الأشهر القليلة الماضية أجرت عددا كبيرا من المحادثات مع عديد من مزودى البث مدفوع الأجر، للسماح باشتراك خدماتهم عبر "يوتيوب تى في".
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