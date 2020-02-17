شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان البحر درويش: تجسيد فن جدى سيد درويش بطريقة حديثة أوجد تناغما مع جمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إيمان البحر درويش خلال وجوده بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الزقازيق لإحياء احتفالية نظمتها إدارة الشباب بالجامعة، إنه أكثر فنان غنى لوطنه الحبيب مصر فى أنحاء دول العالم دون أن يطلب أحد منه ذلك.

وأضاف إيمان البحر درويش، أنه جسد فن جده سيد درويش بطريقة حديثة تناسبت مع الذوق العام وتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وهذا أوجد تناغما بينه وبين جمهوره.

وتابع الفنان إيمان البحر درويش لـ"الخليج 365"، أنه فاز بجائزة الفنان العربى الدولية بمملكة النرويج عام 2019 وأن كل الدول العالم تمنت أن يفوز أحد فنانيها إلا أن الله أكرمنى وفزت بها، مضيفا: ومن وقتها لم يشعر أحد بمصر أنى فزت بجائزة ولم يتم تكريمى.

تجدر الإشارة إلى أن إيمان البحر درويش خريج كلية الهندسة قسم مدنى جامعة الإسكندرية وولد بحى كوم الدكة محافظة الإسكندرية مسقط رأس جده سيد درويش وتاريخ ميلاده 18 مارس وللصدفة الجيدة أن هذا هو اليوم التالى لميلاد جده سيد درويش.

Advertisements

وأعاد الفنان إيمان البحر درويش إحياء أعمال جده سيد درويش فقدمها بطريقة ممتازة لاقت إعجاباً كبيراً في كافة أنحاء الوطن العربي بالرغم من اختلاف أسلوب أغانيه عن أنماط الغناء التي كانت سائدة في ذلك الوقت، حيث توقع العديدين (ومن بينهم إيمان البحر نفسه) فشل بعض الأغاني مثل أغنية "محسوبكم انداس" التي تحكي معاناة رجل أجنبي بعد الحرب العالمية وما تلى ذلك من الانهيار الاقتصادي العالمي، لكن حالف الفنان النجاح الكبير ولعل من الطريف هو أن أغنية "محسوبكم انداس" تحديداً نالت قدرا كبيرا من الاستحسان.



الفنان إيمان البحر درويش



الفنان إيمان البحر درويش



الفنان إيمان البحر درويش