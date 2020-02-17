شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل ليلى مراد حين قرأت أنها جاسوسة اسرائيلية وقصتها مع السيدة نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن الخليج 365 عشرمن فبراير ذكرى ميلاد نجمة كبيرة هي الفنانة الراحلة ليلي مراد، والتي دوماً ما اعتبرها جمهورها بمثابة أيقونة في عالم الغناء والتمثيل بعدما لعبت طوال مشوارها العديد من الأعمال الناجحة كما غنت بصوتها أجمل الأغاني.

ليلى مراد ما ان يتم ذكر اسمها حتي يتساءل كثيرون حول قصتها مع الإسلام حين اشهرت اسلام وتخلت عن اليهودية، الأمر الذي أشعل بعدها العديد من قصص وشائعات أزعجتها إلي حد كبير، وذلك بعدما اتهمها البعض بأنها تبرعت بأموالها لصالح الكيان الصهويني بل ودعمت جيش إسرائيل بأموالها حتي قامت احدي الصحف بنشر تقرير بعنوان كبير مكتوب فيه : "ليلى مراد جاسوسة إسرائيلية".

وهو الأمر الذي تحدث عنه زكي فطين عبد الوهاب في أكثر من مناسبة أبرزها خلال هذا الفيديو حينما نفي تلك الواقعة وتعرض لكواليسها بالكامل مؤكداً علي أنه أمه حزنت للغاية فور رؤية الجريدة التي نشرت هذا التقرير، خاصة أنها كانت وقتها في سوريا، لتجري بعدها عدة اتصالات مع المسئولين من أجل عودتها بسرعة إلي مصر خاصة أن الشائعة بدأت في الانتشار بشكل كبير.

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وحول قصتها مع دخول الإسلام كشف زكي فطين عبد الوهاب قصتها مع هذا الأمر بنفس الحوار، حين أكد علي أنها كانت تعشق السيدة نفسية والسيدة زينب قبل دخول الإسلام، وأضاف أنها منذ اعتناقها الديانة الإسلامية وحرصت علي أن يأتي مقريء للقرآن كل أسبوع ليقرأ القرآن داخل المنزل، كما أوضح أن ليلي مراد لم تكن الوحيدة التي أشهرت اسلامها ولكن اسلم معها خاله الملحن والمغني منير مراد.