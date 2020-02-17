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كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 02:55 مساءً - خرج ” محمود الهباش ” قاضي قضاة فلسطين والمستشار الديني السابق للرئيس الفلسطيني ” محمود عباس ” بتصريحات صحفية له بتصريحات صحفية له اتهم فيها إسرائيل بسعيها من أجل إزاحة عباس من المشهد السياسي .
كما أعرب عن مخاوفه إزاء تكرار ما حدث للرئيس الفلسطيني الراحل ” ياسر عرفات ” بقتله مع الرئيس محمود عباس .. فقال : ” نخشى أن يتكرر مع الرئيس أبو مازن سيناريو قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات فهناك تهديد صريح بالقتل للرئيس عباس ” .
وأرجع السبب من وراء تلك المخاوف إلى ما أدلى به ” داني دانون ” مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بأن بقاء الرئيس محمود عباس في منصبه يشكل عائقا أمام تحقيق السلام وهوما اعتبرته القيادة الفلسطينية تهديدا مباشرا لعباس .
وعلق محمود الهباش على ذلك قائلا : ” إن العالم أجمع رأى وسمع التهديد الإسرائيلي الصريح لأبي مازن في مجلس الأمن الدولي .. لكن الرئيس مصر أن يعيش في الخندق ذاته مع الشعب الفلسطيني ” .
وأضاف : ” القيادة الفلسطينية ستعمل على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي وللأمم المتحدة من أجل منع تمرير صفقة القرن الأمريكية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتخطت القانون الدولي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول فلسطيني يكشف عن مخاوفه من تكرار سيناريو مقتل ياسر عرفات مع الرئيس محمود عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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