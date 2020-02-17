سما المصري تشمت في الغاء حفل لـ محمد رمضان: “انت نمبر وان في قطع العيش”

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 02:55 مساءً - أثار منع الفنان المصري محمد رمضان من الغناء والغاء إحيائه حفل مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

هذا وقد عبرت سما المصري عن شماتتها في القرارات الصادرة ضد محمد رمضان معتبرة ان ذلك انتقاما لما وصفته بـ “قطع عيش” الطيار الذي اوقف عن العمل مدى الحياة.