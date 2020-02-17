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فنانة لبنانية تكشف عن اعتزالها الفن لخدمة الرب

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 02:55 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” باسمة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يوم أمس الأحد منشورا أعلنت من خلاله اعتزالها الفن بشكل نهائي .

وأرجعت السبب في ذلك إلى رغبتها في تكريس حياتها لخدمة الرب .

فكتبت قائلة : ” أنا أعلن اعتزالي الفن أحبائي لأخدم الرب من كل فكري وعقلي ونفسي وبحسب مشيئته آمين .. شكرا ربي يسوع لأنك أعلنت لي مشيئتك ” .

يذكر أن باسمة من النجمات اللواتي حققن نجاحا واسعا في أواخر التسعينات ولاقت انتشارا في العالم العربي من خلال أغاني متنوعة منها : دوبني دوب و عيني يامو و شو ع بالي وحلم الطيور وغيرها .. وغابت عن الساحة الفنية لفترة بسبب الإنجاب ورعايتها لأسرتها .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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