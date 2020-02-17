شاهدوا.. هيفاء حسين وزوجها يقيمان حفل استقبال ثاني ضخم لطفليهما التوأم “سلطان وجواهر”

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 02:55 مساءً - أقامت الفنانة البحرينية هيفاء حسين وزوجها الفنان الإماراتي حبيب غلوم حفل استقبال ثاني لطفليهما التوأم “سلطان وجواهر”، وذلك في دولة الإمارات.

الفنانة البحرينية شاركت جمهورها بمجموعة صور مقاطع فيديو من الحفل، والتي أظهرت مدى فخامة الحفل والهدايا الكثيرة والمتنوعة التي كتب عليها اسمي طفليهما “جواهر وسلطان”.

وتخلل الحفل زفة مغربية لهيفاء حسين، حيث زفت بالزغاريد بمجرد حضورها إلى الحفل، وحرصت الفنانة على التقاط الكثير من الصور مع زوجها الفنان حبيب غلوم.

الفنانة البحرينية أرفقت مقطع الفيديو، على حسابها على “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “استقبال سلطان وجواهر.. شكرا لكل من شارك في تنسيق استقبال سلطان وجواهر في الامارات الحبيبة ، مجهودكم جبار ولكم مني كل الاحترام والتقدير”.

وكانت الفنانة البحرينية هيفاء حسين وزوجها الفنان حبيب غلوم قد أقاما حفل استقبال من قبل لطفليهما التوأم في شهر نوفمبر الماضي، وذلك في البحرين.

الحفل كان ملكياً بكل تفاصيله، حيث تم تزيين جناح النجمة البحرينية بورود ذهبية، وبالونات زرقاء ووردية، بالإضافة لأنواع مميزة من الزهور، كما تم توزيع عطور وبخور وشوكولاتة فاخرة، حملت اسم التوأم على الحضور والمهنئين، وقد اختارت الفنانة لحفل الاستقبال فستان أبيض أنيق، وخضعت لجلسة تصوير مميزة مع زوجها وتوأمهما.

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