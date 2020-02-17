كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 02:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني وائل كفوري ظهر فيه وهو يحاول وضع زجاجة مياه على أحد الرفوف من دون أن تسقط، بحضور مجموعة من الأصدقاء.

وقد تمكن كفوري من الفوز بهذا التحدي بمناسبة اختتام جولته الأميركية لعام 2020، إذ بدت على وجهه علامات السعادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا بفيديو طريف.. وائل كفوري يفوز بتحدي القنينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.