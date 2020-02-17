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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة للحلقة 32 من مسلسل الأخ الكبير والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
يبحث الناس عن مسلسل الاخ الكبير الحلقة 32، فقد ازداد البحث عليها في الأونة الاخيرة، فهي تحمل أحداث مثيرة ومشوقة للغاية.
وقد بدء عرض مسلسل الاخ الكبير في يناير الماضي ولاقي إعجابا شديدا من جانب المتابعين، وتستمر حلقاته، حتى الأن، ويبحث الناس عن الحلقة 32 من مسلسل الاخ الكبير والقنوات الناقلة لها ومواعيد العرض.
مسلسل الاخ الكبير الحلقة 32
أحداث مسلسل الاخ الكبير هي 45 حلقة، في إطار درامي لشاب فقير يعيش في بولاق ويواجه التحديات وظروفه صعبة.
مواعيد عرض مسلسل الاخ الكبير الحلقة 32
يعرض مسلسل الاخ الكبيرا، للفنان محمد رجب على شاشة قناة CBC يوميا في تمام الساعة 8:00، والإعادة في 11:00 مساءا ويتم عرض المسلسل يوميا من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.
تردد قناة CBC
معدل الترميز: 27500
التردد: 11488
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الريسيفر: CBC
مسلسل الاخ الكبير، من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجى، وبطولة عدد من النجوم منهم أيتن عامر، وعبير صبرى، وهبة مجدى، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، وإيهاب فهمى، ورندا البحيرى، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات وعدد اخر من الفنانين.
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