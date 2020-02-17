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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان يوسف الخال يثير موجة من التعليقات بعد حلقه لشعره أمام الكاميرا (فيديو) والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
أثار الفنان اللبناني يوسف الخال موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيامه بمشاركة فيديو يظهر فيه وهو يقوم بحلق شعره كاملًا، وعلق عليه قائلًا: "الجرأة قمّة الحرّية".
زلاقى الفيديو تفاعلًا لافتًا بعد أن شاركه يوسف الخال على موقع تويتر، حيث أن بعض التعليقات كانت ساخرة.
وقال المتابعون إنه ليس هناك أي نوع من الجرأة فيما فعله، وأن الشعر مصيره في النهاية أن يعود كما كان.
وأضاف آخرون: "شو هالجرأة .. يا ساتر يا ساتر .. عمو يوسف الجرأة مع الشباب حماة الحدود وطاردوا الدواعش"، و"أنا كل يوم بحلق شعري شيء عادي ما فهمت وين المرجلي"، و"نيكول شافت الكلام ده"، و"بعده حلو …شكله دور شرير بشي مسلسل…بس لابقتله".
وكان الفنان يوسف الخال وزوج الفنانة نيكول سابا قد نال شهرة واسعة في الوطن العربي بعد دوره المميز في المسلسل الشهير "لو" الذي شارك في بطولته إلى جانب النجمة نادين نجيم في عام 2014.
الجرأة.. قمّة الحرّية ???? pic.twitter.com/dRs45Y7ZBL— Youssef Al Khal (@youssefalkhal)
الجرأة.. قمّة الحرّية 🤯 pic.twitter.com/dRs45Y7ZBL— Youssef Al Khal (@youssefalkhal) February 15, 2020
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