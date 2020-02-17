ذكرى ميلاد ليلى مراد.. "بنت الأكابر" التي أحبها البسطاء

بملامحها الأرستقراطية وصوتها العذب نجحت الفنانة الكبيرة "ليلى مراد" في العبور إلى قلب الجماهير، هي "صوت الحب" الذي يملأ الدنيا بهجة، والجميلة التي شيدت جسورا من الود والحب بينها وبين الناس.



ولدت "ليليان زكي مراد موردخاي" الشهيرة بـ"ليلى مراد" في 17 فبراير 1918 بمحافظة الإسكندرية، وسط أسرة يهودية الأصل، أحبت الغناء والموسيقى من والدها الذي عمل بالفن لسنوات طويلة، وشارك في أوبريت "العشرة الطيبة" للموسيقار سيد درويش.

بعين الفنان اكتشف الأب موهبة ابنته الفطرية، فقرر أن يدعمها ويساندها كي تصل للجمهور، وكانت الخطوة الأولى أن تتلقى دروسا في الموسيقى على يد الملحن الكبير داوود حسني، وعندما دعمت موهبتها بالدراسة، بدأت تشارك في حفلات خاصة وعامة حتى لمع اسمها.





في عام 1934 اتسعت مدارك "ليلى" ونضج الحلم بداخلها فقررت أن تتقدم لاختبارات الإذاعة المصرية، وبالفعل خاضت التجربة ونجحت بتفوق وأشاد المتخصصين بصوتها وحضورها، و في نفس العام سجلت أول أسطوانة في مسيرتها الفنية،وباتت فنانة معروفه في كل محافظات مصر

لم تفكر ليلى مراد في الوقوف أمام الكاميرا ودخول عالم السينما كانت تشعر أنها خلقت للغناء فقط، ولذا رفضت عروضا كثيرة في بداية مشوارها، ولكن سرعان ما غيرت رأيها وتحمست للسينما بعدما التقت المخرج الموهوب محمد كريم، الذي أقنعها بأن السينما تكتب التاريخ الحقيقي للفنان وتضمن بقائه في وجدان الناس.





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وفي عام 1837 شاركت ليلى مراد في أول بطولة سينمائية لها أمام الموسيقار محمد عبدالوهاب في فيلم "يحيا الحب" وفي هذا الفيلم غيرت اسمها الحقيقي واختارت "ليلى".

ظهرت ليلى مراد في تجربتها التمثيلية الأولى بأداء ضعيف، وتعرضت لانتقادات كثيرة، كان من الممكن أن تدفعها إلى الاعتزال لولا دعم الفنان الكبير "يوسف وهبي" الذي رشحها كي تشاركه بطولة فيلم "ليلة ممطرة" إنتاج عام 1939.

بمرور الأيام وتعدد التجارب اكتسبت ليلى مراد الثقة، وبات وجودها في أي عمل فني ضمان لنجاحه، وبالرغم من انشغالها في السينما فإنها لم تهمل المطربة بداخلها وراحت بين الحين والآخر تطرح أغنيات جديدة في الإذاعة.





قدمت ليلي مراد عبر مسيرتها الفنية 1200 أغنية متنوعة بين الرومانسي والوطني والديني ، وقامت ببطولة 27 فيلم أبرزها"بنت الأكابر،غزل البنات،شاطئ الغرام " كما حملت عدد كبير من أفلامها اسمها مثل"ليلي بنت الأغنياء، ليلى بنت الفقراء، ليلى في الظلام".

أشهرت ليلى مراد إسلامها عام 1946 وتزوجت 3 مرات، الأولى من الفنان أنور وجدي وحدث الانفصال بعد 8سنوات، والثانية كانت سرا من وجيه أباظة وأنجبت منه "أشرف" أما المرة الثالثة فكانت من المخرج فطين عبدالوهاب وأنجبت منه "زكي".





وفي 21 نوفمبر 1995 رحلت بنت الأكابر عن عمر يناهزالـ77 ماتت بنت الأغنياء التي غزت قلوب البسطاء، بصوتها الجميل وابتسامتها المشرقة.