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Feb 17, 2020
شوهد لاعب كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، مع ثلاثة من أطفاله الأربعة وهم يجلسون بفخر في الصفوف الأمامية ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن لمتابعة عرض المجموعة الجديدة لمصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام.
حرص ديفيد على دعم زوجته فيكتوريا في هذا الحدث مع ثلاثة من أطفالهما وهم روميو 17 عامًا؛ كروز 14 عامًا وهاربر 8 أعوام، في حين أن ابنهما الرابع بروكلين البالغ من العمر 20 عامًا غاب عن هذا الحدث.
واختارت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام الفساتين السوداء ذات الأحزمة المميزة وأحذية ضخمة ذات رقبة طويلة تغطي الكاحل لمجموعة وصفتها بأنها تحدث ”ثورة ناعمة“ في أسبوع الموضة في لندن.
وافتتحت “بيكهام” عرضها بمجموعة من الفساتين السوداء متوسطة الطول قبل أن تطرح الأبيض والأزرق مع أحذية ضخمة ذات ألوان جريئة بالإضافة إلى مجموعة من القمصان الفضفاضة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيكتوريا بيكهام تعلنها “ثورة ناعمة” بحضور زوجها ديفيد بيكهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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