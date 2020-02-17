حبيب كارولين فلاك: اتصلت بي قبل ساعات من انتحارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مايزال الجدل والغموض يحيطان بانتحار المذيعة البريطانية كارولين فلاك، التي صدم خبر وفاتها الكثيرين حول العالم يوم السبت الماضي.

وحتى الآن، يظهر على الساحة تفاصيل جديدة بشأن كواليس انتحار كارولين (40 عاما)، حيث كشف حبيبها السابق، لاعب الرغبي البريطاني "داني تشيبرياني" (32 عاما) أن كارولين حاولت الاتصال به قبل ساعات من إنهاء حياتها.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعرب داني عن مدى حزنه واستيائه، وقال على "تويتر": "آمل أن تحصلي على الحب الذي لم تحظ به، لقد غفلت عن مكالمتها بسبب مباراة لعينة، بقيت مستيقظا طوال الليل ولم أبكِ بهذا القدر من قبل، ولكني أريكم أنه لا بأس من الكشف عما بداخلكم".

وفي حين لم يتم تحديد وقت تلقي داني مكالمة كارولين بالضبط، إلا أنه تلقاها قبل ساعات من اندلاع خبر انتحارها الصادم.

جدير بالذكر أن داني وكارولين كانا قد ارتبطا لمدة 8 أسابيع فقط خلال العام الماضي، قبل أن تنهي كارولين العلاقة بسبب عدم شعورها بتوافق بينهما ومستقبل لهما سويًا.

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وفيما يتعلق بالواقعة المؤسفة، كشفت تقارير حديثة اليوم، أنه تم إرسال الإسعاف إلى منزل كارولين يوم الجمعة بسبب مخاوف بشأن حالتها، ولكن لم يتم نقلها للمستشفى، وذلك قبل عدة ساعات من العثور عليها جثة هامدة في شقتها من قِبل والدها حوالي الساعة 3:30 بعد ظهر يوم السبت.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت تقارير أن كارولين كانت قد اكتشفت أنه سيتم محاكمتها خلال شهر مارس قبل بضع ساعات من انتحارها، وذلك على إثر ادعاءات حبيبها "لويس بورتون" بأنها أساءت إليه واعتدت عليه جسديا بمصباح، قبل تراجعه لاحقا عن ادعاءاته، رغم العثور على قطرات دماء في منزلها.

كما يُذكر أنه على الرغم من رفعه دعوى قضائية ضدها، إلا أن لويس عايد كارولين بعيد الحب ونشر صورة لهما.

وسبق أنْ قال مصدر لم يُكشف عن هويته: "حظيت كارولين وداني بوقت ممتع، ولكن لم يكن النجاح مصير علاقتهما في المستقبل، حيث كانت كارولين قد مرت بتجربة انفصال حديثة آنذاك، وأرادات عدم الدخول في علاقة جديدة قبل العثور على الشخص المناسب".