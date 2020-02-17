من هي بديلة ناردين فرج من ذا فويس كيدز؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الإعلامية المصرية ناردين فرج، مغادرتها لبرنامج "ذا فويس كيدز"، وأشارت إلى أن ظهورها للمرة الأخيرة سيكون في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة المقرر إذاعتها يوم السبت المقبل، وأنها لن تشارك مجددا في الموسم الثالث للبرنامج، لأسباب خارجة عن إرادتها.

وأكدت ناردين فرج عبر حسابها على "إنستغرام" أن هناك إعلامية أخرى ستقوم بتصوير حلقة التصفية نصف النهائية، والحلقة الأخيرة من "ذا فويس كيدز".

في سياق متصل، كانت قناة "إم بي سي" قد أعلنت أن المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال ستتولى تقديم الموسم الأول من برنامج "ذا فويس سينير" الذي سيعرض بعد "ذا فويس كيدز". ولفتت المعلومات إلى أن المقدمة اللبنانية ستتولى أيضا مهام الحلقتين الأخيرتين من البرنامج بعد انسحاب ناردين فرج.

وكانت فوشيا أشارت في بداية عام 2020 إلى أن الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال قد عادت لأحضان "أم بي سي" بعد غياب سنوات؛ إذ جرت المفاوضات بين القناة وأنابيلا وتم الاتفاق على بنود عقد ترضي الطرفين، وبموجبه ستقدم أنابيلا برنامجي "ذا فويس كيدز" و "ذا فويس سينيور".

أما ناردين سعد فتستعد حاليا لتقديم برنامج "التاسعة" بصحبة الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة القناة الأولى المصرية، كما تجهز خلال الفترة الحالية لبروفات مكثفة استعدادا للبرنامج الذي ينطلق على شاشة التلفزيون المصري خلال الفترة المقبلة.

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وقالت ناردين فرج بالفيديو الذي نشرته: "أؤكد أن (إم بي سي) بيتي التاني بعد بيتي، الناس دي اشتغلت معاهم 7 سنين، وأكلت معاهم عيش وملح، ومتأكدة إنهم يهمهم مصلحتي وبيخافوا عليا وكبرت معاهم، وعارفين أنا بحبهم قد إيه، الأهم بالنسبة لي أن الواحد لما يمشي من مكان لازم بصمة وسيرة حلوة، ومتأكدة إن أنا نجحت في ده، ونهاية مشواري في ذا فويس كيدز، مش معناه نهاية كل شيء".

وأثارت ناردين فرج صدمة بإعلانها هذا القرار وعدم كشفها السبب وسط تكهنات بوجود خلافات دفعتها للانسحاب.

يشار إلى أن ناردين فرج بدأت عملها كمذيعة في المحطة المصرية نجوم FM عام 2008، وفي الوقت نفسه عملت كمذيعة تلفزيون بفضائية O tv المصرية، حيث قدمت برامج قعدة ستات، وصباحك سكر زيادة، وTop 20، ثم عملت مديرة للمحطة الإذاعية 88.2، وقدمت عام 2012 برنامجا لاستضافة المرشحين للرئاسة ومناقشة برامجهم الانتخابية، ثم بدأت في العمل مع شبكة "إم بي سي" التي قدمت من خلالها فقرة Arabs Got Talent Xtra للموسمين الثالث والرابع بالبرنامج الشهير، وفي عام 2015 قدمت برنامج ET بالعربي.

وخاضت ناردين فرج أولى تجاربها التمثيلية بمسلسل "فوق مستوى الشبهات" مع الممثلة المصرية يسرا عام 2016، لتكررها في 2017 بمسلسل "الحساب يجمع".