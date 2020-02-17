ابنة شقيق الأميرة ديانا تعتنق اليهودية من أجل خطيبها المليونير الستيني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتناق ليدي "كيتي سبنسر"، ابنة شقيق الأميرة ديانا، الديانة اليهودية.

أفصح أحد الأصدقاء المقربين لم يُكشف عن هويته، أن كيتي سبنسر قررت اعتناق اليهودية لتتزوج من خطيبها المليونير "مايكل لويس" البالغ من العمر 61 عاما.

في وقت سابق من الشهر الماضي، أثارت كيتي الجدل بقبولها الزواج من مايكل، خاصة بسبب فارق العمر الكبير، فهو في الستينيات من عمره، بينما تبلغ هي 29 عاما، كما أنه يكبر والدها "إيرل سبنسر" بـ 5 سنوات.

وكشف صديق مقرب من الثنائي، أن كيتي بدأت بالفعل إجراءات اعتناقها اليهودية وتخضع لعدة تعاليم دينية ترتبط باليهودية، ولكن ليس من المعروف حتى الآن لأي طائفة يهودية ستنضم، بينما يُرجح انضمامها لطائفة اليهود الأرثوذكس.

كما كشفت المصادر أنه من المتوقع انضمام الثنائي إلى كنيس يهودي، واتباعهما مختلف مبادئ وقوانين اليهودية، خاصة أن لويس يعتنق اليهودية أيضا.

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وسبق وشوهدت كيتي مؤخرا أثناء حضورها لكنيس يهودي، برفقة لويس في لندن، ولكن حتى الآن لم تعلق الليدي أو القصر الملكي على الأمر.

يجدر بالذكر أن لويس سبق له الزواج من سيدة تدعى "ليولا"، في عام 1985 ولديه 3 أبناء بالغين، وفي حين أن ليولا وقعت اتفاق ما قبل الزواج آنذاك، إلا أنه ليس معروفا ما إذا ستفعل كيتي الأمر نفسه.

يُذكر أيضا أنه تم الكشف للمرة الأولى عن علاقة الليدي والمليونير، خلال شهر أغسطس عام 2018، كما ذكر أنه عرض عليها الزواج قبل عيد الميلاد، أثناء وجودها في كيب تاون لقضاء العطلة.

وبالإضافة لمايكل، سبق لكيتي أن ارتبطت برجل يكبرها بعدة أعوام؛ إذ كانت في علاقة مع تاجر العقارات الإيطالي "نيكولو باراتيري دي سان بيترو" (48 عاما)، لمدة 4 سنوات، قبل الانفصال في عام 2017، متخليا عنها وسرعان ما دخل في علاقة مع الممثلة البريطانية الحسناء "إليزابيث هيرلي".

وأثارت الليدي بعض الجدل حولها خلال الشهر الماضي؛ إذ اتُهمت باستغلال مكانتها الملكية للظهور في دعاية إعلانية للترويج لأحد أنواع الحليب في الصين.