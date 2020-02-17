ني يو يعلن انفصاله عن زوجته بعد 4 سنوات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المغني الأمريكي "ني يو" انفصاله عن زوجته "كريستال سميث"، بعد زواج دام 4 سنوات. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ني نيو: "لقد قررت وزوجتي الانفصال واتخاذ إجراءات الطلاق".

وكشف "ني يو" عن خبر انفصاله خلال مشاركته في لقاء ببرنامج الراديو الأمريكي "برايفت توك وذ أليكسيس" يوم السبت الماضي، وأضاف قائلًا:"إنه ليس لأمر محزن، فبالمختصر المفيد، أدركنا أن ذلك أفضل، وأنا لن أتحدث عنها بالسوء أبدًا، فأنا لست هذا الشخص، وليس هناك شيء سيء بشأنها لأقوله".

وعلى الرغم من اتخاذ قرار الطلاق، إلا أن ني يو وصف "كريستال" بـ"امرأة رائعة"، وقال عنها: "إنها أم اطفالي وستظل هكذا وسأحترمها دائمًا"، بالإضافة إلى ذلك، أنهى المغني الأمريكي تعليقه عن الانفصال وقال: "هذا هو كل الأمر، فتلك نهاية هذا الفصل، وليست نهاية الكتاب، فكما قلت، إنها أم أطفالي وأحبها حتى الموت، وسنظل عائلة حتّى النّهاية".

وبينما لم يحدد ني يو سبب اتخاذ قرار الطلاق، إلا أنه كشف أن هناك بعض الاختلافات والتوتر بينهما، وقررا الانفصال حتى تصبح الأمور بينهما أهدأ، حيث أوضح أن ذلك كان سيصعب في حال بقيا متزوّجان.

Advertisements

وفيما يتعلق بقصتهما، يُذكر أن ني يو وكريستال التقيا خلال تعاونهما في فيديو كليب، وسرعان ما انجذبا لبعض وارتبطا، ولكنهما واجها العديد من الانتقادات بسبب علاقتهما، حيث ارتبطا بعد فترة وجيزة من انفصال ني يو عن حبيبته السابقة، الممثلة الأمريكية "مونيتا شاو"، كما أن مونيتا فتحت النار على المغني أكثر من مرة، وكشفت أنها عانت من انفصالهما، خاصة أنه انفصل عنها عبر الهاتف.

كما سبق وكشفت مونيتا أن ني يو كان لا يزال يعيش منها عندما بدأ علاقته بكريستال.

يجدر بالذكر أن لني يو طفلين آخرين من "مونيتا شاو"، وهما "مادلين غريس" (9 أعوام) و"مايسون" (8 أعوام).

وفيما يتعلق بحياته الفنية، كشف ني يو أنه استلهم أحدث أغانيه "بينكي رينغ"، من انفصاله، ولكنه سرعان ما أوضح أن الأغنية لا تحمل أي انتقاد أو تلميح بشأن كريستال، وتزوج ني يو من كريستال في فبراير عام 2016، وأنجبا طفلهما الأول "شافير"، بعد شهر من زواجهما، كما رُزقا بطفلهما الثاني "رومان" في عام 2018.