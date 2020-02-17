تفاصيل أول أغنية لعزيزة جلال بعد 34 عامًا من الاعتزال

تعود الفنانة عزيزة جلال الى الغناء بعد اعتزالها منذ بـ34 بأغنية.وتعود عزيزة جلال بأغنية "فرق كبير" حسبما أكد ملحن الأغنية جميل محمود لبرنامج ET بالعربي.

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل ابراهيم خفاجي وألحان الملحن السعودي جميل محمود ومن المقرر طرحها قريباً في الأسواق.

الجدير بالذكر ان الفنانة عزيزة جلال أحيت أول حفل لها بعد عودتها إلى الغناء فى ديسمبر 2019 على مسرح "شتاء طنطورة".

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