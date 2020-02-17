تامر عاشور يتألق في أولى فقرات حفل عيد الحب على مسرح كايرو شو

أحيا مساء أمس النجم تامر عاشور أولى فقرات حفل عيد الحب المقام على مسرح كايرو شو بمول كايرو فيستيفال سيتي في القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

حضر عاشور بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وصعد على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وقدم عاشور "خيالي" ،"حكايات"،"آخر مقابلة" ،"ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن طالب بها الجمهور.

وحرص على حضور الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي والأمير أحمد بن سلطان والملحن محمود خيامي ومصطفي أبو دشيش والمحامي عاصم قنديل والإعلامية حياة عبدون.

ويعد الحفل الأضخم في عيد الحب من حيث التجهيزات اللايف بمواصفات عالمية وهو من تنظيم زكي حسانين ومحمد زكي "بنش مارك" وتنفيذ إيهاب زيدان ومسرح وبرودكشن تامر فوزي وصوت حامد عرفه وإضاءة عماد نبيل.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تامر عاشور يحيي 3 حفلات في شهر فبراير

تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بـ جدة