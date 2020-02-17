الاعلامية رنا الزهيرى تعود الى مصر ببرنامجها الجديد ( الصح فين ؟ )

رحلة من الإبداعات تخللها الكثير من الإنجازات حول العالم خاضتها الإعلامية رنا الزهيري لتستقر وجهتها القادمة أرض الكنانة مصر من خلال برنامجها الجديد ( الصح فين ؟ ) والذى سيتم عرضه قريبا فى إحدى القنوات العربية

يتخلل البرنامج مجموعه من الرؤى التى تتناول العديد من القضايا التى تشغل الرأي العام المصرى

تتبلور فكرة البرنامج حول توضيح المفاهيم لدى الشعب المصرى وإبراز كم الإنجازات الموجوده على أرض الواقع من خلال تناول احدى المشروع القومية التى تم تنفيذها او التى وي تنفيذها فى الوقت االحالى وما مدى الفائدة العائده على المصريين من هذه المشروعات

يتخلل البرنامج ايضا لقاءات مع العديد من الشخصيات العامه والمشاهير وكيفية وصولهم للقمة من خلال سرد قصة كفاحهم لعرضها على الجمهور كي تكون نموذج ايجابى وقدوة للشباب يحتذى بها .

ونختم الحلقة بعرض رؤية موسعه عن كيفية نجاح الشعوب من خلال تصدير ثقافتهم لنا بنموذج ناجح مصرى نشأ وترعرع فى مصر وخرج ليواصل نجاحه فى هذه الشعوب وإلقاء الضوء حول قصة حياته التى بدأت من الصفر ووصلت إلى القمة

جدير بالذكر ان الإعلامية رنا الزهيرى قد حصلت على العديد من الشهادات فى علوم النفس فى دولة فرنسا وكورسات عن تطوير الذات فى الولايات المتحده الأمريكية وقامت بالعديد من الأبحاث عن علم طاقة المكان فة دولة هولندا، واخر محطاتها الاعلامية كانت من خلال من برنامجها الذى يحمل اسم ( الجانب الاحر من الحياه ) الذى تم عرضه فى دبى .

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