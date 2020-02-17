تعرف على أوقات عودة عرض الملك لير ليحيى الفخراني

أعلن مسرح "كايرو شو" عن عودة عروض مسرحية "الملك لير"، للفنان يحيى الفخراني من جديد للجمهور.

وستعود "الملك لير" خلال شهر فبراير الجاري، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 على مسرح الماركيي، بكايرو فيستفال مول بالتجمع الخامس، في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسرحية "الملك لير" يشارك في بطولتها بجانب الفنان يحيى الفخراني، كل من رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، مجدي كامل، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم، وترجمة فاطمة موسى.

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