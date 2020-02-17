عروض لتقديم مسرحية "علاء الدين" لأحمد عز في كندا وأوروبا

القاهرة – لايف ستايل
تحقق مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضها، وسط إقبال جماهيري ضخم، كما أن إيراداته في اليوم الواحد باتت أعلى من إيراد أفلام في السينما.
وقررت إدارة "كايرو شو" المنتجة للمسرحية وسط هذا النجاح الكبير، استمرار عرض المسرحية حتي رمضان المقبل، في ظل الأرقام غير المسبوقة التي تحققها في تاريخ المسرح .
وعلمنا من مصادر خاصة، أن هناك العديد من العروض التي يتلاقها صناع المسرحية من أجل عرضها في الدول العربية، خاصة في دبي وأبو ظبي.
وأوضح المصدر أن الأمر لا يتوقف علي عروض الدول العربية فقط، لكن هناك أفكار لتقديم المسرحية للجاليات العربية في كندا والدول الأوربية.
يذكر أن "كايرو شو"، أعلنت عن إضافة عروض "ماتينيه وسواريه" للمسرحية بسبب الإقبال الجماهيري عليها.
"علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، وبطولة أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد جمعة، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم.
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