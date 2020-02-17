شذى تستعد لطرح أغنية "أجمل أوقات" خلال الساعات القليلة المقبلة

القاهرة – لايف ستايل تستعد الفنانة شذي لطرح أغنية جديدة بعنوان "أجمل أوقات" خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي سجلتها خصيصاً بمناسبة عيد الحب. والأغنية كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإنتاج محمد حامد. يذكر أن الأغنية تم تصويرها علي طريقة " Video Lyrics" وهو إخراج المصور عماد قاسم، الذي تولي أيضاً جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، والتي ارتدت فيها شذي فستان أحمر حتي يناسب أجواء "عيد الحب". وتقول كلمات الأغنية: "جيت أعترفلك باللي لسة مقولتهوش.. إحساسي بيك معرفش ليه مستغرباه.. انا شايفة فيك عمري اللي لسة معيشتهوش وشريك حياتي اللي إمتلك روحي بهواه". Advertisements قد يهمك ايضاً: هيفاء وهبي نجمة عيد الحب اليوم في الماسة زوجة محمد رمضان ترسل له هدية عيد الحب

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