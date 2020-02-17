أغنية "صندوق الدنيا" تجمع عبد الباسط حمودة وياسمين نيازي والفشني

يستعد كل من الفنان عبد الباسط حمودة، وياسمين نيازي، ووائل الفنشي لطرح الأغنية الدعائية لفيلم "صندوق الدنيا" خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك قبل طرح الفيلم بشكل رسمي في دور العرض السينمائي.
الأغنية من كلمات مايكل عادل، وألحان محمدى، وتوزيع ياسر ماجد، وهندسة صوت ياسر حسين، واستديو الرسالة.
فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من خالد الصاوى، وصلاح عبدالله، وباسم سمرة، ورانيا يوسف، وعلاء مرسي بجانب عدد كبير من النجوم ومن المفترض طرحه قريبا في دور العرض.
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