موسيقى عالمية بأنامل كورية على المسرح الصغير في الأوبرا الاثنين المقبل

القاهرة – لايف ستايل
ينظم المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية حفل "ريستال بيانو وفلوت" في الثامنة من مساء الاثنين المقبل على المسرح الصغير.
ويتضمن الحفل الموسيقى الذي يحييه الثنائي عازفة الفلوت "كوون يي وون" وعازفة البيانو "لي سو جونغ" مقطوعات كلاسيكية رومانسية، إلى جانب المقطوعة الكورية التقليدية "أريرانج"، كما يقدم الثنائي أعمالاً موسيقية لـ"شوبرت وفيردي وجابرييل فوري وبنيامين جودار".
وتخرجت "كوون يي وون" وأكملت الدراسات العليا بجامعة "إيهوا" الكورية، وتعمل عازفة للفلوت بالأوركسترا السمفونية New World، أما عازفة البيانو "لي سو جونغ" تخرجت من مدرسة "يي وون"، ومدرسة سيول للفنون، والتحقت بكلية الموسيقى بجامعة "هان يانج" الكورية حيث أكملت الدراسات العليا، كما حصلت على دبلومة أكاديمية من معهد شوبان في بولندا.
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