محمد الجوهري ينضم إلى فريق عمل فيلم "مش أنا" مع تامر حسني

انضم الفنان محمد الجوهري لفريق عمل فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني والفنانة حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وإخراج سارة توفيق.



وأعرب الجوهري عن سعادته لانضمامه إلى اسرة الفيلم وتمنى أن ينال دوره إعجاب الجمهور عند عرض الفيلم.



يذكر أن محمد الجوهري آخر أعماله فيلم "نادي الرجال السري" مع النجم كريم عبد العزيز والفنانة غادة عادل الذي حقق إيرادات كبيرة في السينما عند عرضه في العام الماضي. قد يهمك ايضاً: تامر حسني يرد على حقيقة اقتباس "الفلوس" من فيلم أجنبيا توافد النجوم وصناع العمل على العرض الخاص لفيلم " الفلوس" لتامر حسنى

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