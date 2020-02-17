أبوظبي تُطلِق برنامج الفنون السينمائية في المجمّع الثقافي

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""الخليج 365"" من بيروت: تُطلِق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامج الفنون السينمائية في المجمّع الثقافي بدءا من 22 فبراير الجاري، وهو يستمر على مدار العام، ليعرض مجموعة متنوعة من الأفلام العربية والمستقلة وأعمال السينما البديلة، ويسلط الضوء على أهمية الأفلام السينمائية وفن صناعة الأفلام.

فضة

وقالت ريم فضة، مدير المجمّع الثقافي: "تواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي دعمها للمشهد الفني والثقافي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تشكّل الأفلام السينمائية عنصراً أساسياً في الحراك الثقافي، وتعكس وجهات نظر معمقة عما يدور حولنا، ومن خلال تقديم برنامج الفنون السينمائية في المجمّع الثقافي نعيد تكوين منصة مجتمعية للتفاعل والتعرف على الفن السابع عن قرب في مكان تمثل الأفلام السينمائية جزءاً رئيسياً من تاريخه الثقافي الحافل".

وأضافت: "شكّل المجمّع الثقافي سابقاً محطةً هامة لمشاهدة الأفلام السينمائية، واطلاق المسابقات والمهرجانات والفعاليات المتنوعة التي كان يستضيفها دعماً للفن السابع. ويسّرنا أن نُحيي هذه الفعاليات الفنية مرة أخرى لنتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بروائع السينما العالمية".

يُقدّم البرنامج، الذي تم تطويره بالتعاون مع المخرج الإماراتي نواف الجناحي، عروضاً سينمائية شهرية متنوعة تتراوح بين الأفلام المعاصرة، وأفلام السينما العربية والعالمية، والأفلام المستقلة، وأعمال السينما البديلة. كما يوفر لعشاق السينما فرصة مشاهدة باقة من الأفلام المشاركة في المهرجانات السينمائية.



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يبدأ برنامج الفنون السينمائية في المجمع الثقافي بعرض فيلم "آلات حادة" للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، الذي يُعرض يوم 22 فبراير، ليسلِّط الضوء على حياة الفنان التشكيلي الإماراتي حسن شريف، مؤسس التيار المفاهيمي في الإمارات والخليج، حيث يقدم لمحة عميقة حول فلسفته وأعماله الفنية المتميزة، ليسرد حكاياته بنفسه ويتطرق إلى أسباب اختياره لهذا الأسلوب الإشكالي في زمن لم يكن جاهزاً للثورات الفنية.



وفيلم "إن شئت كما في السماء" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، الذي يعرض يوم 20 مارس، يصطحب الجمهور في رحلة فريدة من مدينة الناصرة الفلسطينية إلى العاصمة الفرنسية باريس، وصولاً إلى نيويورك، حيث يسافر المخرج الفلسطيني متأملاً العالم، واضعاً يده على أوجه التشابه غير المتوقعة بين وطنه فلسطين وغيره من المواقع الأخرى حول العالم.





فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء. الذي يُعرض يوم 27 مارس، فيتناول قصة حياة المزمل الذي كان من المتوقع له أن يموت في سن العشرين، والذي ربته أمه بمفردها وأفرطت في رعايته وحمايته، ليعرض الفيلم أحداث اليوم الذي يبلغ فيه المزمل 19 عاماً.



وسينظم برنامج الفنون السينمائية الذي يقام بالتزامن مع برامج المجمع الثقافي الأخرى، عدداً من ورش العمل والدورات التعليمية حول فن صناعة الأفلام المتاحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية ومستويات الخبرة. ويقدّم المجمّع الثقافي لرواده من البالغين والأطفال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية مثل فنون الأداء، ومكتبة الأطفال، والمعارض، ودورات الفن التعليمي، وفن الخط العربي.

تبدأ عروض الأفلام الساعة السابعة مساءً، للحصول على التذاكر ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.culturalfoundation.ae/calendar