شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: انتقدت تصرف محمد رمضان بسبب السخرية من "قطع العيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد فهمى لـ"الخليج 365" أن تعليقاته على تصرف النجم محمد رمضان ليس هجوماً على شخصه، وانما انتقاداً لتصرف لم يعجبه، موضحاً أنه اندهش من تعليق رمضان الساخر على قرار إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر مدى الحياة، حيث قال: "لم يعجبني السخرية من قطع العيش الذى حدث للطيار ولذلك علقت على الأمر بنفس طريقة السخرية".



احمد فهمى

وبدأت الحكاية عندما نشر محمد رمضان صورة له بالمستشفى مع تعليق "الدكتور اللى صورنى وقفوه مدى الحياة" وذلك على خليفة الفيديو الذى نشره رمضان من داخل طائرة خاصة وبسبب ذلك تم ايقاف الطيار مدى الحياة، ليتم تداول هذا المنشور على الفيس بوك، ليرد أحمد فهمى على المنشور المتداول "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا ايه "، وذلك في انتقاد واضح منه على تصرف محمد رمضان.

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رد أحمد فهمى على موقف محمد رمضان

لم يكتف فهمى بذلك وسخر مجدداً من موقف محمد رمضان عندما رد على منشور الفنان محمد ثروت الذى نشره على حسابه بموقع فيس بوك حيث تسائل ثروت "تفتكروا مين هيعمل فوازير رمضان السنة"، ليعلق فهمى عليه قائلاً "لا الفوازير صعب أرشح حد بعد نيللى وشريهان لكن البواسير ممكن أرشح حد يا معلم ثروت"، ليرد عليه ثروت قائلاً "بس لو عملها حقيقى حيبقى أمبر وان" فى اشارة منهما إلى محمد رمضان.



احمد فهمى يسخر من تصرف محمد رمضان

وفى سياق آخر يواصل أحمد فهمي تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "تيمون بومبا" مع أكرم حسني وويزو وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، كما ينتظر طرح فيلم "العارف" فى عيد الفطر المقبل، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.