شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تغنى وتوزع هدايا على 600 طفل يتيم .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة كندة علوش فى الاحتفال مع عدد من الأطفال الأيتام بالتعاون مع أحد المنظمات الخيرية، حيث احتفلت مع أكثر من 600 طفل يتيم وقامت بتوزيع الهدايا عليهم، مؤكدة أن تواجدها مع الأطفال أعطاها طاقة إيجابية.

ونشرت كندة مجموعة صور وفيديو مع الأطفال عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"شكرا على اليوم الرائع اللي قضيته معكم ومع أطفالنا الأيتام.. جمعوا أكتر من ٦٠٠ طفل يتيم احتفلوا معاهم ووزعوا عليهم ألعاب وهدايا وعملوا مجهود جبارعشان يسعدوهم ويدخلوا الفرحة عاى قلوبهم".

وتابعت:"شكراً للأطفال الرائعين الي عطوني طاقة إيجابية وحب كبير وفرح شكراً لكل إنسان بيحاول بأي شكل انو يسعد طفل ويدخل الفرحة لقلبو ".

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وكانت الفنانة السورية كندة علوش، قد هنأت جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، بعيد الحب "الفلانتين"، متمنية أن يأتى اليوم أن يكون الاحتفال بالحب بمفهومه الشامل وليس بين الرجل والمرأة فقط، مؤكدة أن الحب هو أسمى المشاعر وهوالدافع الحقيقى للحياة.

وقالت كندة، عبر حسابها على تويتر: "كل عام وانتم بخير، كل عام وقلوبكم عامرة ومنيرة بالحب، بتمنى يجى يوم ونصير نحتفل بالحب كمفهوم شامل مو بس بين الرجل والمرأة".



الفنانة كندة علوش



كندة علوش



كندة مع الأطفال



كندة

وأضافت كندة: "الحب هو أسمى المشاعر هو الدافع الحقيقى للحياة، حب الله والامتنان الدائم، حب الذات حب الحبيب والأطفال والأهل والأصدقاء حب البلد حب الخير للجميع بشر وحيوانات".