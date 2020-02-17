شكرا لقرائتكم خبر عن في فرح صديقتها.. آديل تعلن إطلاق ألبومها الغنائى الجديد سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تطلق النجمة العالمية آديل البوم غنائي منذ خمس سنوات و هو الأمر الذي جعل محبيها و معجبيها في حالة اشتياق لأي عمل فني تطلقه النجمة الشهيرة ، و كانت آديل ذات الـ ( 31 عام ) فاجأت بعض محبيها خلال إعلانها انها بصدد إطلاق البوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة ، و جاء تصريح آديل أثناء توجهها إلى المسرح خلال حضورها حفل زفاف صديقتها المقربة لورا دوكريل في لندن .

أكدت آديل أن البومها الغنائي الجديد سيري النور في شهر سبتمبر المقبل وبالتأكيد سيضم عدد كبير من المفاجآت .

يذكر أن مؤخرًا النقاب عن فقدان الكثير من وزنها، والذي جاء بعد اتباع نظام غذائي شديد اعتمد على العصائر الخضراء، وأن تكون أطعمة آديل تحتوي علي 1000 سعر حراري يوميًا ، و قد سجلت عدسات مصوري " الباباراتزي " عدة صور لآديل خلال حضورها حفل زفاف صديقتها لورا دوكريل والذي أقيم في لندن، مساء أول أمس السبت ، و بمجرد أن اكتشفت آديل مصورين الباباراتزي ينتظروها خارج مكان إقامة الحفل ليلتقوا لها الصور قررت أن تخفي وجهها بقبعة صغيرة باللون الأبيض .

وفاجأت آديل صديقتها حيث أصرت على الغناء بالحفل ورقصت مع لورا إضافة إلى الرقص مع عدد من ضيوف حفل الزفاف ، وقد خطفت آديل الأنظار اليها ببساطة إطلالتها حيث ظهرت مرتديه "بلوزة" باللون البيض مع تنورة "A line" وهي واحدة من أبرز تصميمات دار أزياء "Oscar de la Renta" ووصل سعرها إلى 1630 جنيها إسترلينيا.