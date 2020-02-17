شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: "أنا مش مع وقف مغنى خد تصريح قبل كدا من الرقابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الفنانة لقاء الخميسى، عن أزمة المهرجانات الشعبية، وذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنع احياء مطربى المهرجانات لحفلات، ونشرت لقاء صورة للمغنى حسن شاكوش، وعلقت قائلة "أول مره أتكلم وأقول رأيى المتواضع فى أى حاجه بتحصل .. الدنيا قايمة على موضوع شاكوش والأغنية والحفلة اللي ف الاستاد وعيد الحب".

وتابعت "انا مش مع وقف مغنى خد تصريح قبل كدا من الرقابة وبيقدم لون شعبي وليه جمهور عريض .. بالعكس انا مع احتضانه والاتفاق معاه بإنه يختار كلمات الاغنيه بعنايه طالما انا عندى يقين انه ممكن يفيد البلد في تقويم الجمهور .. قصدي نلعبها بصياعة ويبقى بيقدم فنه بس بكلام متنقى وشعبي وسهل برده".



لقاء الخميسى على انستجرام

Advertisements

وأضافت "اتنين بقى .. الاستاد دا مكان مهم جدا .. حرم كروى اذن أى حفله بتتقدم فيه لازم تبقى على قدر وضعه لأنه كمان الحفلة بتتعرض على الهوا.. وانا مش شايفة من رأيى ان الحفلة اساساً مكانها الاستاد بس اذا افترضنا ان مافيش غيره .. يبقى لازم ننتقى المغنيين والفنانين بقى .. حفلة معروضه ع الهوا لشعب كامل يبقى انا اللى اختار واجهة للعالم وللشعب"

واستطردت "مغني مصري ناجح في بلده وناجح عالميا" مش مغني مهرجانات لانه دا لون من الوان الغنا لكنه مش واجهة الفن المصري الأصيل اللي اترسمله شخصيه من سنين السنين ..فكرة الاختيار والتوقيت والمكان ... هو دا الصح .. لكن تمنع مغنى ليه جمهور يغني انا مش شايفه ان دا حل .. الحل هو الاحتضان وانه يتوجه صح طالما ليه جمهور عريض وممكن نستفيد منه .. شكرا"

كان نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيها على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.