شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يكشف حقيقة مشاركة مايا دياب فى كليب "بنت الجيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مطرب المهرجانات عمر كمال عن تفاصيل مشاركة الفنانة اللبنانية مايا دياب فى كليب أغنية "بنت الجيران"، لافتا أنه كان هناك نية لتصوير فيديو كليب للأغنية بعد تحقيقها نجاح كبير ولكن فى أخر وقت رفض حسن شاكوش تنفيدها.

وقال كمال فى تصريحات تليفزيونية له أن عرض تصوير الكليب كان من ضمن عروض كثيرة جائت إليهم بعد نجاح الأغنية، نافيا أن تكون مايا دياب سبب الخلاف بينهما.

وتابع :"كنت مرحب جدا بفكرة الكليب وأن نعمل عمر هو اللي بيغازل البنت بالكلام المحترم وحسن شاكوش ابن البلد بتاع الحارة اللي بيغازلها بالكلام الشعبي اللي فى الاغنية وضفنلها كوبليه ولكن بعد تحديد معاد السفر الي لبنان فوجئت ان حسن رفض الموضوع".

و طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال نسخة جديدة من مهرجان "بنت الجيران" علي موقع "يوتيوب" بعد تعديل جزء من الكلمات والتى أثارت الجدل بعد نصيحة النجم تامر حسني لهما بعد مصالحتهما عقب حفلتهما فى استاد القاهرة، واستبدلا جملة "اشرب خمور وحشيش" بجملة "لغيرك مش هعيش".

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واعتذر المطربان الشعبيان على المقطع المسىء فى أغنية "بنت الجيران" الذى تم تشغيله فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة، خاصة وأنهما وعدا المطرب هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بأنهما سيقومان بتغيير الجزء الذى يقول "خمور وحشيش" واستبدالها بمقطع جديد يتناسب مع قيم الأسرة المصرية، مؤكدين أنهما بالفعل غيرا المقطع المسىء، ولكن حدث خطأ غير مقصود خلال تشغيل المهرجان فى حفل الاستاد.

وظهر عمر كمال وحسن شاكوش في فيديو على الحساب الخاص لـ"حسن شاكوش" على "انستجرام"، اليوم الأحد، واعتذر عمر كمال عن تشغيل النسخة القديمة بألفاظها المسيئة في حفل الاستاد وقال: "الخطأ غير مقصود وعدلنا الجزء في اغنية بنت الجيران الخاص بمقطع خمور وحشيش اللي كان عليه الجدل وحطينا الأغنية الجديدة على الفلاشة، والفلاشة دي عليها شغلنا كله وعشان الحفلة بتاع الاستاد كان لها ترتيبات خاصة احنا ادينا المسئولين في الاستاد الفلاشة وللأسف بالغلط اشتغلت الاغنية القديمة".