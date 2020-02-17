شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المخرج العالمي أوليفر ستون لرئاسة مهرجان البحر الأحمر السينمائى بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اختيار المخرج الأمريكي الفائز بثلاث جوائز أوسكار، أوليفر ستون، ليترأس لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية لدورته الأولى التى تبدأ 12 مارس 2020 في جدة.

وسينضم "ستون" إلى بقية أعضاء لجنة التحكيم للإشراف على جوائز المسابقة الرئيسية للمهرجان، والتي تركز على اكتشاف الأصوات الأصيلة، إضافة إلى المخرجين المخضرمين من أصحاب التجديد، خصوصا الإنتاجات المستقلة، وتلك ذات النزعات السينمائية المبتكرة، من العالم العربي والبقاع الجغرافية الأخرى غير التقليدية، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وسيتم توزيع جوائز اليُسر على الأفلام الفائزة في عدد من الفئات، إذ يذهب اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل (جائزة اليسر، ومبلغ 100 ألف دولار)، واليسر الفضي لأفضل مخرج (جائزة اليسر، ومبلغ 50 ألف دولار)، واليسر الفضي لأفضل كاتب سيناريو (جائزة اليسر)، اليسر الفضي لأفضل ممثل (جائزة اليسر)، واليسر الفضي لأفضل ممثلة (جائزة اليسر)، واليسر الفضي لأفضل مساهمة سينمائية (جائزة اليسر).

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وتستمد جائزة اليسر اسمها من التكوينات المرجانية السوداء التي تتميز بها البيئة البحرية في البحر الأحمر قبالة شواطئ جدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز في 19 مارس المقبل.

وحول مكانة المخرج أوليفر ستون، وتميزه السينمائي، أكد مدير مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمود صباغ، أن "أفلامه عن حرب فيتنام والحياة السياسية الأمريكية قدمت لنا روايات موازية للتاريخ، ولعل براعته التقنية وأسلوبه السينمائي، هي ما يجعل أفلامه أعمالا أصيلة متميزة، إذ فاز بثلاث جوائز أوسكار، وكان ولا يزال من عباقرة السينما، بكل معنى الكلمة".

وحول أهمية اختيار أوليفر ستون، أضاف صباغ: "قدم أعمالا محفورة في ذاكرة السينما، سواء كاتبا لأفلام مثل "سكارفيس" و"ميدنايت إكسبريس"، أو مخرجا لأفلام مثل "بلاتون" و"ناتشورال بورن كيللرز"، وغيرها الكثير، أوليفر ستون هو سينمائي يقدر الأصالة والحرفية والإبداع في العمل السينمائي، وهي ذات القيم التي يتطلع لها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ولا شك بأن خبرته وحسه السينمائي سيشكلان مصدر إلهام كبير للجيل الجديد من السينمائيين، الذين يتنافسون على جوائز اليُسر".