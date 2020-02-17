شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني ترقص على "جامدة بس" من ألبوم الهضبة الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة دينا الشربيني خلال رقصها على أغنية "جامدة بس" من ألبوم النجم عمرو دياب الأخير، مع عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، حيث تداول رواد موقع "أنستجرام"، مقطع فيديو لهما ويظهر به تفاعلهما الكبير مع الأغنية، وذلك بعد احتفالها مع الهضبة بعيد الحب لأول مرة بشكل رسمي معا.

وكانت وجهت النجمة دينا الشربيني، رسالة غزل للميجا ستار عمرو دياب، في احتفالات عيد الحب، ونشرت صورة تجمعهما من داخل أحد المطاعم، وكتبت: "الاحتفال بأفضل ألبوم للأسطورة عمرو دياب، عيد الحب لم يكن أفضل من ذلك، مبروك يا حبيبي".

وسرعان ما انهالت التعليقات من قبل المشاهير والفنانين والمتابعين، على الصورة التي انتشرت للثنائي عبر حساباتهم، وكان من ضمن المعلقين الفنانة هنا الزاهد، التي حرصت على كتابة تعليقا قائلة "الله يحفظم"، والفنانة صبا مبارك وعدد كبير من الفنانين.

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وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، الذى لاقى ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذي يعيش مع هذا الألبوم تحديدًا حدثًا مختلفًا خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم خلال الساعات الماضية تصدر التريند علي تويتر، وهو الأمر الذي لا يعد غريبًا على الهضبة.

يضمن ألبوم سهران 12 أغنية جديدة وهى «سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك» بالإضافة إلى أغنيتين طرحهما من قبل وهما يوم تلات، قدام مرايتها، وكتب كلمات أغانى الألبوم الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ولأول مرة يغنى الهضبة من ألحان وكلمات أحمد زغلول مدير أعماله ، الذي قدم له في الألبوم أغنية «روح» رغم مشوارهم الطويل معا، وشارك في الألبوم بالألحان الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي، كما شهد الألبوم أول تعاون يجمع بين الهضبة وابنته جانا كمطربة وملحنة، في أغنية «جميلة» كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا، التي تغني فيها مقطعا باللغة الإنجليزية.