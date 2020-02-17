شكرا لقرائتكم خبر عن 4 كتاب يتحدثون عن رؤيتهم النقدية لمسرحة "سيرة حب" بالمركز القومي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدث 4 كتاب ونقاد عن العرض المسرحي " سيرة حب " اليوم خلال ندوة ودراسة نقدية بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق وذلك في السابعة من مساء اليوم 17 فبراير .

المتحدثون خلال اللقاء هم الناقدة المسرحية عبلة الرويني،والناقد المسرحي فوزي إبراهيم، والكاتب الصحفي محمود معروف والناقد المسرحي ياسر إبراهيم وتقام الندوة النقدية تحت رعاية وزيرالثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الأستاذ خالد جلال وبحضورجميع القائمين والمشاركين بالعرض المسرحي "سيرة حب" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الدكتورعادل عبده.

ويعد العرض عودة للأصالة وإحياء ذكرى رموز الفن في مصر، ويسلط الضوء على العديد من المواقف والمحطات الأساسية في حياة الحاضر الغائب الموسيقار بليغ حمدي، ويؤكد على براءة الموسيقار بليغ حمدي في قضية السيدة التي انتحرت في شقته، واضطر إلى الرحيل عن مصر في أعقاب تلك القضية، وعاش متنقلا ما بين لندن وباريس لفترة تجاوزت 5 أعوام حتى حصل على البراءة.

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يشار إلى أن العرض من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، والبطولة للفنانين" إيهاب فهمي، رحاب مطاوع، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامي العدل، ناصر عبد الحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هاني عبدالهادي، أحمد الشريف، المطرب تامر سعيد، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبد الرحمن، سناء يسرى". وديكور: محمد الغرباوي، خدع : إيهاب جمعة. وإضاءة : شريف البرعى. وخبير التجميل: إسلام عفيفى، توزيع موسيقى. وقيادة اوركسترا: محمد ابو اليزيد. ومنفذ الإخراج: محمد شافعي. تأليف: أيمن الحكيم. وتصميم استعراضات. وإخراج: عادل عبده .