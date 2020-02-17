شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت حاشر دماغك ليه"..هل قصد محمد رمضان الرد على أحمد فهمى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد رمضان رسالة غير مباشرة للفنان أحمد فهمى بعد السخرية و الهجوم عبر حسابه على "إنستجرام"، ونشر رمضان مقطع فيديو لأحد مشاهده في مسلسل "نسر الصعيد"، برفقة الفنانة عائشة بن أحمد، وقام رمضان بصفع أحد الأشخاص على وجهه قائلا:"أنت حاشر دماغك ليه"، كما كتب على مقطع الفيديو تعليق " أنت حاشر دماغك ليه".

وقد هاجم الفنان أحمد فهمى تصرف الفنان محمد رمضان الذى قام بالسخرية من الهجوم عليه بعد إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر الذى تم إيقافه بسبب فيديو نشره رمضان من داخل كابينة قيادة الطائرة.



كلام أحمد فهمى

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وقد كتب رمضان علي فيديو خاص به على موقع تبادل الصور انستجرام "الدكتور اللي صورنى وقفوه عن العمل مدى الحياة".ليرد فهمي على أحد البوستات التى تنتقد رمضان، ويعلق عليها "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا ايه "، وذلك في انتقاد واضح منه علي تصرف محمد رمضان.

واستكمل أحمد فهمى سخريته من محمد رمضان مجدداً بالرد على منشور نشره الفنان محمد ثروت على حسابه بموقع "فيس بوك" حيث تساءل ثروت "تفتكروا مين هيعمل فوازير رمضان السنة"، ليعلق فهمى عليه قائلاً "لا الفوازير صعب أرشح حد بعد نيللى وشريهان لكن البواسير ممكن أرشح حد يا معلم ثروت"، ليرد عليه ثروت قائلاً "بس لو عملها حقيقى حيبقى أمبر وان" فى إشارة منهما إلى محمد رمضان.

يشار إلى أن أحمد فهمي مشغول حاليا بتصوير مسلسل "تيمون بومبا" مع أكرم حسني وويزو وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، كما ينتظر طرح فيلم "العارف" فى عيد الفطر المقبل، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.