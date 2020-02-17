شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفجيرة الدولى للفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة ديانا كرزون، حفل غنائى يوم السبت 22 فبراير الجارى، على مسرح الكورنيش الرئيسي بمهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة بالإمارات الذي يقام في الفترة من 20 حتى 28 فبراير.

وقد أحيت الفنانة ديانا كرزون، حفلا غنائيًا بالأردن، يوم 14 فبرايرالماضي، ضمن احتفالات عيد الحب، ونشرت "ديانا" بوستر الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "حفل عيد الحب عمان 14/2/2020، وذلك بعد اطلاقها عملاً غنائيًا جديدًا تحت عنوان "عمري مشي 2020"، وتضمن إعادة توزيع مجموعة من أعمالها الغنائية لتتناسب مع كل الأذواق، وقد تعاونت خلال الميدلي مع الموسيقار وائل الشرقاوي الذي أعاد توزيع تلك الأعمال الغنائية بقالب موسيقي جديد وضع عليه بصماته.





وتضمن الميدلي مجموعة من أهم أغانيها مثل "حبني دوم، وشهرين وملح البحر وكذب علي وقد الكون والعمر ماشي وانساني ما بنساك"، وذلك بهدف إحداث شكل جديد على تلك الأغنيات بجمالياتها المختلفة بتوزيع عصري وجديد محافظا على بنية تلك الإعمال من خلال الكلمة واللحن" .

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وهنأت الفنانة ديانا كرزون جمهورها بالعام الجديد 2020 بكلمات حملت التسامح والحب حيث قامت بإطلاق عباراتها على مختلف حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين كتبت: "تسامحوا فرحله الحياة قصيرة ، أحبوا بصدق واضحكوا بدون قيود .. سامحوا الناس سريعاً وصافحوا بعضكم البعض ، اسعدو من تحبون هي الأيام تمضي بنا ويوماً سنصبح ذكرى فقط فاجعلوها جميله صفوا قلوبكم ونيتكم من الداخل تصفى حياتكم وتصفى لكم الدنيا بكلها هذا ما أتمنى لكم في السنة الجديدة كل عام وانتم بألف خير".

جدير بالذكر أن ديانا كرزون قد خطفت الأنظار من خلال إطلالة مميزة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي على انستجرام خلال الأيام الماضية حين ارتدت فيها مجموعة كبيرة من المجوهرات.

وظهرت ديانا كرزون فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الارجوانى ذى أكمام طويلة ومطرز بالكامل كشف عن رشاقتها، وحمل التصميم توقيع دار الأزياء موريلي.