شكرا لقرائتكم خبر عن جر شكل ومعايرة.. تفاصيل خناقة رامى جمال وزوجته ناريمان الطريفة بسبب تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خناقة لطيفة وطريفة بين النجم رامى جمال وزوجته ناريمان، شهدتها ساحة تويتر على نرأى ومسمع من الجميع، بعد تدشين ناريمان حساب لها على مواقع التغريدات، حيث دارت بينهما معركة من الردود والكوميكسات الساخرة المتبادلة بين الطرفين، بسبب عدم معرفتها الكاملة بتفاصيل استخدام تويتر.



ناريمان

فى البداية، نشرت ناريمان صورة لبوستر أغنية "مش ملاحظ حاجة" التى شاركته الغناء فيها، ليعلق رامى على الصورة بكوميكس ساخر "أنا مش مصدق ودانى"، ثم تبعها بتغريده أخرى، قائلا: "يا جماعة عاوزين كلنا نرحب بناريمان وناخد بأيديها علشان أنا غلط وندمان انى دخلتها تويتر، وهاريانى أسئلة أرد منين، وكده مين رد، أعمل ريتويت منين، وكوم أسئلة وعارف انى هلاقيها تايهه وبترد فى حتت تانية، وأمانة انا أديتلكم هدية"، مضيفا فى تغريده ثالثة مخاطبا المتابعين: "للأسف هى مش هتشوف اللى احنا بنكتبه ده إلا لو خدت بأيديها ووصلتها، أختكم وتايهه.. احتووها".

وتعاود ناريمان الرد علر رامى، قائلة: "انت بتستغل سذاجتى على تويت، وأنا اول واحدة علمتك ترد على التليفون منين"، ليرد رامى مرة أخرى: "يعنى لماضتك مش لايقه مع سؤالك أرد منين، والله أنا أسهلى اخد تليفونك وتقوليلى عاوزه تردى عليه بإيه وأنا أكتبلك اللى واخدينه لسان"، لترد ناريمان هذه المرة بكوميكس: "جر شكلى تانى".





أغنية "مش ملاحظ حاجة"، كلمات أحمد المالكى، ألحان رامى جمال، توزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وتم طرحها ضمن ألبوم رامى الجديد "أنا لوحدى"





يشار إلى أن النجم رامى جمال حقق نجاحا كبيرا منذ طرح ألبومه "أنا لوحدى"، حيث تصدر تريند يوتيوب بكل أغانيه، واحتلت أغنية "سقف" المركز الأول منذ طرحها من حوالى 6 أيام، وبعدها أغنية "بيهم كلهم" ثم باقى الأغانى منها "استغنيت" و"فكرة المتساب".